شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى وطلعت مصطفى يعيدان المؤشر الرئيسى للمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعاً بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، طلعت مصطفى القابضة، السويدي إليكتريك، المجموعة المالية هيرميس، بايونيرز القابضة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11179 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 3947 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.90% ليصل إلى مستوى 716 نقطة.

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وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 31 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المنصورة للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جلاكسو سميثكلاين، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأهلي للتنمية والاستثمار، التعمير والاستشارات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية مصر الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية للصناعات الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبوات الطبية، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للزيوت والصابون، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، أسمنت سيناء، السويس للأسمنت.