وزير الإسكان يصدر قراراً بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن للعمل مساعداً للوزير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، للعمل مساعداً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ندباً كاملاً لحين انتهاء مدة ندبه القائم.

ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولي الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن، مباشرة المهام المتعلقة بالشئون الفنية للوزارة، ومنها: مساعدة الوزير في أداء مهامه المتعلقة بالنواحي الفنية لمشروعات الوزارة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الفنية للوزارة، والإشراف والمتابعة الفنية للقطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، ومراجعة وتقديم التقارير الفنية اللازمة للوزير، وكذا المساعدة في جميع الأعمال الأخرى المسندة من الوزير.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن هناك عددا من الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالى 2020، موضحاً أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: ساهم القطاع في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد (25) مشروعاً بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 2535 فداناً، فى 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تساهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.