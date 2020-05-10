شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: تطبيق أحدث النظم الدولية فى إجراءات الفحص وسحب العينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لوحدة الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة تفتيش من الفئة الأولى طبقاً للمواصفة الدولية IEC17020:2012/ISO في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي.

وقال المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا الاعتماد يأتي استكمالاً للنهج الذي تببناه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تأتى الهيئة في مقدمة الجهات الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -19001، كما أن جميع معامل الهيئة حاصلة على شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد الغذائية والصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -17065 في مجال مطابقة الجودة للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز المسال.

وأكد جابر حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن وحدة الفحص تعد أول جهة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي تحصل على هذا الاعتماد، مشيراً الى ان الوحدة تلتزم في إطار هذا الاعتماد بالحفاظ على التوافق مع المواصفات الدولية الخاصة بهذه النوعية من المنتجات وكذا تلبية المتطلبات الخاصة بالمجلس الوطني للاعتماد وذلك في إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة بين المجلس ومنظمة التعاون الدولي واعتماد المعامل ILAC في مجال اعتماد معامل المعايرة والاختبار والتحاليل الطبية ومقدمي خدمة اختبارات الكفاء الفنية وجهات التفتيش.

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