شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع نادك لتسجيل أرباح بقيمة 518.2 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 33.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 37.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 5.41% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة.
وارتفعت الإيرادات إلى 559.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 530.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في العام 2018.
وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.35% مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.
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