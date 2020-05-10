شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأسمنت العربية ترتفع 22% بالربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 21.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 57 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 48.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة زيادة الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة الأم وانخفاض خسائر الشركة التابعة في الأردن نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية ، بالرغم من ارتفاع مصروفات البيع و التوزيع و ارتفاع خسائر الشركات الزميلة.

وارتفعت الإيرادات إلى 204.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 189.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 208.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والسوق الأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية للشركة.