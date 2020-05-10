شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" تتراجع 39% بالربع الأول 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 25.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 30 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات نتيجة للاغلاق الجزئي للمعارض بسبب جائحة كورونا، بالإضافة الى انخفاض الانشطة الترويجية، وذلك فضلاً عن إرتفاع مصاريف البيع و التسويق وزيادة النفقات المالية المرتبطة بالتزامات الإيجار.
وتراجعت الإيرادات إلى 358 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 370 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 97.9 مليون ريال في العام 2018.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى رتفاع في النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح "ساكو" تتراجع 39% بالربع الأول 2020 لانخفاض المبيعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.