شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" تتراجع 39% بالربع الأول 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 25.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 30 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات نتيجة للاغلاق الجزئي للمعارض بسبب جائحة كورونا، بالإضافة الى انخفاض الانشطة الترويجية، وذلك فضلاً عن إرتفاع مصاريف البيع و التسويق وزيادة النفقات المالية المرتبطة بالتزامات الإيجار.

وتراجعت الإيرادات إلى 358 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 370 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 97.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى رتفاع في النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.