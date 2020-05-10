شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان فى يونيو عند 4.45 دولار دون بلاتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الأحد، إنها حددت سعر البيع لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 4.45 دولار للبرميل دون بلاتس دبي.

وكانت شركة أدنوك الإماراتية خفضت إمدادات خامين من النفط بنسبة 15%، وقالت المصادر إن أدنوك الإماراتية أبلغت المشترين بعقود محددة المدة، أنها ستخفض إمدادات خام داس وأم اللولو 15% في مايو، بسبب تخفيضات أوبك بلس.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحولت فيه العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء تعاملات أمس الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.