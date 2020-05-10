شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 29 جنيها وانخفاض كرتونة البيض لـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-5-2020 ، وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت 29-31 جنيها للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 29-31جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 34 - 36 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 35 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما انخفض سعر كرتونة البيض ليبدأ من 32 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 36- 38جنيها.

والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.