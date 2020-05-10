بايونيرز تبدأ فى تنفيذ الاستحواذ على 5 من شركاتها المدرجة بالبورصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة بايونيرز القابضة للاستمثارات المالية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم 5 من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال عمليات مبادلة أسهم بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.

وتعد عملية الاستحواذ، سابقة فريدة من نوعها فى السوق المصرى والأسواق العربية، حيث تتم بموجبها الاستحواذ على 5 من شركات المجموعة من خلال مبادلة أسهم فى نفس الوقت وهى:

- الاستحواذ على نسبة 9.42% من أسهم رأس مال شركة القاهرة للاسكان.

- الاستحواذ على نسبة 50.25% من أسهم رأس مال الشركة المتحدة للاسكان والتعمير.

- الاستحواذ على نسبة 19.35% من أسهم رأس مال شركة الكابلات الكهربائية المصرية.

- الاستحواذ على نسبة 51.14% من أسهم راس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

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- الاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات.

ويأتى ذلك تماشياً مع خطة المجموعة الاستثمارية والتوسعية التي تم اعتمادها في مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1أكتوبر لعام 2019، حيث تستهدف المجموعة زيادة استثماراتها بقرابة 3 مليارات جنيه في شركتها التابعة خلال هذا العام.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، إن عمليات الاستحواذ تمثل استمراراً للرؤية المستقبلية للمجموعة والتى تنطوى على تنمية الأذرع الاستثمارية الخاصة بها من خلال عمليات الاستحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم شركات المجموعة مع الإبقاء على الحد الأدنى للتداول الحر اللازم لاستمرار قيد الشركات المستهدفة بالاستحواذ فى البورصة المصرية.

وأضاف وتأتى هذه الخطوة فى إطار الخطة الاستثمارية المتكاملة للمجموعة، والتى تهدف إلى تطوير هذه الأذرع الاستثمارية من خلال زيادة استثمارات المجموعة فى شركاتها، حيث تنتوى المجموعة استثمار ما يقرب من 3 مليارات جنيه فى الشركات الخمسة المستهدفة بعملية الاستحواذ.

وتعد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة في إتمام عمليات الاستحواذ بالسوق المصري، حيث سبق لها على مدار السنوات الماضية ضخ ما يقرب من 6 مليارات ما بين استثمارات وتوسعات في شركتها التابعة.