شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.95% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 62.79 نقطة ليصل إلى مستوى 6691.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.1% رابحاً 216.17 نقطة ليصل إلى مستوى 7185.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 92.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفع 126 سهما، فيما تراجع 52 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.83%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.49%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.47%.

Advertisements

وجاء سهم "أسمنت المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.43%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 6.97%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 6.96%، فيما جاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.5%، ثم سهم "هرفى للأغذية" بنسبة 1.43%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.43%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد.