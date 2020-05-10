شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تركيب بوابات تعقيم بمقرى جهازى بدر وسوهاج الجديدة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تركيب بوابات تعقيم ذاتي بمدخل الجهاز، لتطهير وتعقيم موظفي الجهاز والمترددين عليه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر المهندس عمار مندور أنه تم التأكيد على العاملين بالجهاز والمترددين عليه للالتزام بارتداء الكمامة، والمداومة علي تعقيم الجهاز، والمركز التكنولوجي حفاظاً على العاملين والعملاء المترددين على المبنى طوال اليوم، وللوقاية من انتشار الفيروس.

وفى سياق متصل، أشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه استكمالاً لسلسلة الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية من فيروس كورورنا المستجد، قام جهاز مدينة سوهاج الجديدة بتركيب بوابات تعقيم ذاتي بمدخل المقر الإداري، حفاظا على سلامة المترددين عليه.

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وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن الهدف من بوابة التعقيم هو تعقيم الموظفين والمتعاملين مع الجهاز، للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، أعلن المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن أن الشركة قامت بتصنيع أول بوابة تعقيم الكترونية تعمل على تعقيم جميع المترددين على الشركة والعاملين بها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أن الجهاز يعمل آلياً لتعقيم جميع الأجسام التي تعبر خلاله، حيث تتم عملية التعقيم لجميع أنحاء الجسم من خلال رشاشات من جميع الاتجاهات بداية من الرأس حتى القدمين، ويتم استخدام المعقمات التي ليس لها آثار جانبية على الجسم أو الملابس.

جدير بالذكر أنه تم تركيب بوابة التعقيم الالكترونية على مدخل الشركة الرئيسى، وجارٍ تصنيع بوابات تعقيم لجميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة.