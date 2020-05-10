شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "مياه أسيوط" تناقش آلية تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2، والجارى تنفيذه بعدد من القرى بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وكذا دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج الصرف الصحى بقرى محافظة أسيوط وهي قرى (شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفا) مركز أسيوط، وقرى ( النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادى الشيح ) مركز البدارى، والممولة بقرض البنك الدولى بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.

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وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2 ، أمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، والتى جاءت توجيهاتهما بضرورة الانتهاء من الأعمال التنفيذية المتبقية بالمشروع، آملين أن تدخل هذه المشروعات الخدمة بنهاية الشهر القادم.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والموجهة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتى خصصت 156مليون و500 ألف جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بكافة مشتملاته من (شبكات إنحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة غير تقليدية) لـعدد 7 قرى على مستوى محافظة أسيوط (المراونة – جزيرة قاو – الكوم الأحمر بمركز البدرى) و(قرية المسعودى بمركز أبو تيج) و(قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم) و(قرية عرمية الخضيرى بمركز ديروط) و(قرية الطوابية– بمركز الفتح)، مؤكداً أن الموقف التنفيذى لهذه المشروعات الذى يخدم أبناء اسيوط، يتم العمل للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.