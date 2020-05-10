شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% خاسراً 38.3 ليصل إلى مستوى 4823.62 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% خاسراً 42.57 نقطة ليصل إلى مستوى 5187.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.72% خاسراً 29.84 نقطة ليصل إلى مستوى 4108.09 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.12%، خاسراً 45.28 نقطة ليصل إلى مستوى 3986.98 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32.9 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار كويتى عبر 3104 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.26%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.03%، ثم شركة جياد القابضة بنسبة 5.18%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة المشتركة للمقاولات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.09% ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 8.28%، ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 4.95%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة التقدم التكنولوجي، عن التعاقد المباشر لتوريد وتركيب وصيانة مستفشى ميداني لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد لصالح شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية قدرها 2.23 مليون دينار، منوهة إلى أن مدة تنفيذ العقد هي 11 يوماً لتوريد وتشغيل بنود أمر الشراء المتعاقد عليه ضمن المدة المحددة، ومدة الضمان المجاني 3 سنوات.