شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15مايو: صب الخرسانة العادية لبيارة محطة صرف صحى الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه تم صب الخرسانة العادية لبيارة محطة رافع الصرف الصحى لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ ١٠٠ فدان بمدينة ١٥ مايو.

وأوضح المهندس السيد همام، أن مشروع البيارة يتم تنفيذه لتستقبل مياه الصرف الصحي بخط الانحدار الجارى الانتهاء من تنفيذه بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، لتقوم بصرفها بخط طرد يتجه نحو محطة المعالجة الثلاثية لإعادة تدويرها ومعالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها فى رى المزروعات من خلال شبكة الرى.

وأكد المهندس السيد همام أن جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو لا يدخر جهدا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الاسكان الاجتماعى والبنية التحتية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

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‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد اكد انه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬

‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد ان الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬