شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10175 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1511 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11652 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3876 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1855 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 79616 سهم، 46052 سهم، 160892 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطبة بشركتي الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 4900 سهم، 330 ألف سهم.

كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 497 سهم، 60 ألف سهم، 400 ألف سهم، 595 سهم، 500 ألف سهم، 84.1 ألف سهم، على التوالي.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المنصورة للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جلاكسو سميثكلاين.