شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم ثالث مدرسة للتعليم الثانوى بمنطقة الـ800 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم تسليم مبني ثالث مدرسة للتعليم الثانوي سعة ٤٢ فصلاً علي مساحة ١٠ آلاف متر مسطح بقطاع "ج" بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن المدرسة تسمى مدرسة "الشيخ الشعراوي الثانوية"، وهى جاهزة للتشغيل بالموسم الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم تسليم مدرستي تعليم ثانوي بقطاعي "أ – ب" فى وقت سابق.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقطاع "أ" بمنطقة الـ800 فدان العام الماضي، وجارٍ حالياً وضع اللمسات الأخيرة لأربع مدراس أخري (٣ مدارس تعليم أساسي - مدرسة تعليم ثانوي) بباقي قطاعات الـ٨٠٠ـ فدان (ب - ج - د) للحاق بالموسم الدراسي القادم، حيث يصل عدد المدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلي ٨ مدارس.

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

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وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى ٨ مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

وأكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم‪.‬