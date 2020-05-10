شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسراً 4.55 نقطة ليصل إلى مستوى 1275.18 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بمستهل التعاملات 915.5 ألف سهم بقيمة 203.7 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.24% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن تسديدها بالكامل لسندات بقيمة 473 مليون دولار تستحق بتاريخ 1 مايو، والصادرة عن شركة تابعة لبتلكو.

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وكانت شركة بتلكو قد أصدرت هذه السندات والبالغ إجمالي قيمتها 650 مليون دولار أمريكى الذى تم في عام 2013، حيث بادرت الشركة في وقت لاحق إلى إعادة شراء ما قيمته 177 مليون دولار أمريكي من قيمة هذه السندات، وتم تمويل دفعة السداد الأخيرة بقيمة 473 مليون دولار أمريكي بشكل رئيسي عن طريق تسهيلات مصرفية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.

وعمل على ترتيب وإقفال هذه التسهيلات المصرفية بنجاح كل من البنك الأهلي المتحد وبنك ABC وذلك بصفتهما المرتبين والمنظمين الرئيسيين ومديري عمليات السجل، وجرى التوقيع على إتفاقية التسهيلات في 18 مارس 2020، حيث يضطلع البنك الأهلي المتحد بدور وكيل المصارف المشاركة في تقييم شق التمويل الإسلامي فيما يتولى بنك ABC دور وكيل البنوك المقدمة لشق التمويل التقليدي ودور الوكيل العالمي المفوض.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، عن طلب موافقة مصرف البحرين المركزي المقدم من شركة أيس الأمريكية للتأمين على تحويل أعمالها المحلية إلى البحرين إلى شركة سوليدرتي البحرين.