شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.6% شهر إبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر إبريل 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.6%) عن شهر مارس 2020.

وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%).

وفي المقابل انخفض مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%)، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.9%) لشهر ابريل 2020 مقابل (12.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وأكد بيان جهاز الإحصاء أن قسم الطعام والمشـروبــات سجل ارتفاع قدره (4.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة إرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (13.89%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (46.4%)، مجموعة التفاح بنسبة (9.9%)، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (14.2%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (16.2%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار أسماك طازجة والمجمدة بنسبة (10.2%)، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.2%).

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واضاف التقرير، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (5.5%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (7.3%)، مجموعة الطيور بنسبة (4.6%)، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.1%).

وأوضح التقرير أن قسم الملابس والأحذية حقق ارتفاع قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، وانخفض قسم النقل والمواصلات بنسة قدرها (-1.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%)، كما سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.5%).

وحقق قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.8%).