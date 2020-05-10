شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة دبى بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.07% رابحاً 30.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1881.89 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 81.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1756 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت سهم واحد، فيما انخفض 29 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.35%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%.

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وارتفع سهم شركة دار التكافل وحيدا بنسبة 4.13%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.80%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 1.8 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.84%.

وفى سياق متصل أعلنت شركات أملاك للتمويل، الأغذية المتحدة، المصرف الخليجى التجاري، عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى، حيث ناقش مجلس إدارة الشركة الأولى أعمال الشركة الاعتيادية، ووافق مجلس إدارة الشركة الثانية على محضر الاجتماع السابق، وتم مراجعة نشاطها عن الفترة المنتهية في 30 إبريل من قبل المجلس، وأعربوا عن رضاهم عما تم إنجازه، وناقش مجلس إدارة الأخيرة، الأمور الداخلية والتقارير الدورية للمصرف.

فيما أعلنت شركة أورينت يو ان بي تكافل، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 13 مايو لعام 2020، عن طريق البث بخدمة الفيديو، وذلك للنظر في إقرار النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.