شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر: 121 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنكا الأهلى ومصر أن حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15% بلغت نحو 121 مليار جنيه منذ طرحها في نهاية مارس الماضي.

وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن حصيلة البنك من الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15% ومدتها سنة، بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 39 مليار جنيه، اكتتب فيها العملاء من خلال الوسائل الإلكترونية المتمثلة في مراكز خدمة العملاء، والبريد الالكتروني، وخدمة الإنترنت بانكنج، وتطبيق الواتس آب.



ومن جانبه، قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت منذ طرحها في 22 مارس الماضي وحتى الآن، نحو 82 مليار جنيه، مؤكدا استمرار البنك في تلقي طلبات شراء تلك الشهادات من خلال الوسائل المعلنة.



وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في 22 مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت بنسبة 15% لمدة عام، وتصرف عائدها شهريا، ويتم تلقي طلبات شراء هذا الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية "الموبايل باكنج" أو الإنترنت أو مراكز الاتصال بخدمة العملاء أو ماكينات الصرف الآلي أو البريد الالكتروني.