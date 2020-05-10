شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 10 حتى 14 مايو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة عذيب للاتصالات، الإعادة السعودية، الحبيب، أرامكو السعودية، استرا الصناعية، بنك البلاد، كيمانول، البنك السعودي الفرنسي، جبل عمر، بوان، عسير، تبوك الزراعية، الأسماك، ثمار، أسواق المزرعة، الأندلس، حلواني إخوان، ساكو.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، يوم الإثنين، على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، يوم الإثنين، تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسترا الصناعية، يوم الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العامة العادية لبنك البلاد، يوم الثلاثاء، على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية.

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وتصوت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، يوم الأربعاء، على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك البنك السعودي الفرنسي، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، يوم الخميس، على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك لمواجهة الأعباء الرأسمالية والتمويلية للشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، يوم الخميس، مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2019، بواقع 1 ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 31.428 مليون ريال.

وتناقش الجمعية العمومية شركة الأندلس العقاریة، يوم الخميس، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 70 مليون ريال،بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة السعودية للأسماك، يوم الخميس المُقبل، مُقترح بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 298.9 مليون ريال، من 101.1 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.