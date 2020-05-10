شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات السعودية تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية بالعشر الأواخر من رمضان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إيقاف شركات الخدمات البريدية من توصيل طلبات العملاء خلال العشر الأواخر من رمضان.

وشددت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" على ضرورة التزام مقدمي الخدمات البريدية بالشفافية والوضوح بشأن أي مواعيد مستقبلية، حفاظاً على حقوق العملاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التأكد من صحة المعلومات من خلال الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية خلال شهر يناير الماضي عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.