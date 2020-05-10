شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة مرخصة للعمل بالصناعات العسكرية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات.

من جانبه نائب محافظ قطاع الصناعات العسكرية وأكد قاسم بن عبد الغني الميماني أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت من ترخيص 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية مما سيسهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة.

كما طورت الهيئة منصة خاصة لتلقي طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري ومناطق تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، والتي ستمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات العسكرية والأمنية والبحوث والتكنولوجيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الهيئة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتطويرها مؤخرا، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، حيث تم إبراز الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين المحليين.

وكذلك إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى استعراض حزم المبادرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً والهادفة إلى مواكبة جهود الدولة المبذولة نحو تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المحتملة حيال تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والتأكد من سير أعمال الشركات العاملة في القطاع خلال الجائحة الحالية ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات للمرحلة الحالية وما بعد الأزمة.

يذكر بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية نظمت مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة؛ حيث ناقشت أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية.

يشار إلى أن ورشة العمل الافتراضية حضرها أكثر من 100 ممثل لعدد 41 شركة وطنية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل الأخرى والتي ستهدف من خلالها إلى الالتقاء بكافة الجهات العاملة والمستفيدة والمستثمرة والمهتمة بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية للمساهمة في تطوير مخرجاته وموائمتها معهم.