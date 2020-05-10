شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وترمب يؤكدان أهمية استقرار أسواق الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب أكدا على أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين، كما نوها بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية، وما حققته من إنجازات، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير: اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأميركية السعودية.

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كما ناقش الرئيس والملك سلمان أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية وأبقت على مكاسبها عقب بيانات "بيكر هيوز" ليرتفع "برنت" أعلى مستوى ثلاثين دولارا مرة أخرى في آخر جلسات الأسبوع.

وتلقى الخام دعما من إجراءات تتخذها العديد من الدول على مستوى العالم لإعادة فتح الاقتصادات مما سيعزز الطلب العالمي على النفط والسلع الأخرى مجددا.