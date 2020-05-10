شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" السعودي يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا بالخرج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي" يوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، بحسب الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلن البرنامج في وقت سابق عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.