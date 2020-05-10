الاقتصاد

رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ، عن قرار رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في بعض أحياء المدينة المنورة وهي الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة، وذلك اعتباراً من يوم أمس السبت.

وأشار إلى السماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، بحسب لوكالة أنباء السعودية "واس".

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وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس ، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وكانت السعودية، أعلنت في وقت سابق عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

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