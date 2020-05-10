الاقتصاد

حساب المواطن السعودي يودع الدعم المخصص لشهر مايو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن بدء إيداع الدعم المُخصص لشهر مايو في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيقوم بإيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم بدأية من اليوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري.

وكشف البرنامج  في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.

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