شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تفتتح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومى المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومى المحترف، على منصتها التدريبية الرقمية، بحضور كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد نظمت فى فبراير الماضي حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، و الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وقالت الدكتورة رشا راغب، آنذاك بأن لدينا 92 شابًا سفيرًا إفريقيًا على استعداد للتألق والانطلاق ووضع بصماتهم أينما ذهبوا، وحماسةٌ بأنه ومنذ بداية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وقد مكن وطور وألهم 279 شابًا إفريقيًا من 45 دولة ليصبحوا قادة المستقبل وأصحاب رؤى مفادها ازدهار قارتنا الحبيبة".

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وقدمت نصيحةً إلى الخريجين قائلةً: "حددوا أهدافكم بدقة، وأعملوا بجهد، ولا تستسلموا أبدًا ستتحقق كل أحلامكم، ونحن هنا دائما لمساعدتكم ونصحكم ودعمكم، وستبقى مصر دائمًا بيتكم الثاني، وستبقى الأكاديمية الوطنية للتدريب المكان الذي بدأت فيه قصتكم لتغيير التاريخ والمستقبل".