شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلن ارتفاع أرباحها السنوية 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى، اليوم الأحد ارتفاع أرباحها للعام بأكمله 21 بالمئة. حققت الناقلة التابعة لحكومة دبي مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهرا المنتهية 31 مارس آذار، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة. Advertisements وانخفضت الإيرادات 6.1 بالمئة إلى 92 مليار درهم.

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