شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحول "عربيتك" للغاز فى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحويل نحو 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، بالإضافة لإنشاء 366محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنوياً، كما تستهدف نشر محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى العديد من المحافظات والمدن والمتجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية، وفيما يلي خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت كالتالى:

1-في البداية يتم التوجة الي أحد مراكز خدمة تحويل السيارات للغاز ثم يتم فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز

2- يجب أن تزيد كفاءة محرك السيارة عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.

3- يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات، ويتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

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4-تستغرق فترة تحويل السيارة من ساعتين إلى 4 ساعات بمركز التحويل.

5- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي "غاز طبيعي/ بنزين" والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد في أنه جارى حالياً تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مشروع قومى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم متواصل من الحكومة للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة واحلال الغاز محل الوقود السائل خاصة بعد علاج التشوهات السعرية للمنتجات البترولية ضمن برنامج إصلاح هيكل التسعير.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أتاح تمويلا قدره 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم من خلالها تحويل 38400 سيارة، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية شركتى كارجاس وغازتك.