مؤشر السوق السعودي يرتفع بشكل طفيف رغم سلبية الأسهم القيادية

في آخر جلسة تداولات أسبوعية، تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4% .

حيث أغلق المؤشر العام – تاسي عند مستوى 6629 نقطة، ومع قيم تداولات بلغت 3.6 مليار ريال سعودي.

كما وأظهرت بعض الأسهم القيادية تراجعات حيث هبط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.81% ليغلق عند 31 ريال للسهم الواحد.

كذلك تراجع سهم دار الأركان بنسبة 0.68% وسهم مصرف الإنماء بنسبة 0.14% وسيرا القابضة 2.48% .

من الجانب الآخر، إرتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.19% وعند سعر 53.60 ريال للسهم الواحد.

وكان قد تدنى سهم الجوف الزراعية بنسبة 2.86% ليغلق عند 22.42

جراء نهاية أحقية الأرباح النقدية بنحو 0.5 ريال لسهم الشركة الواحد عن النصف الأخير من العام الماضي.

وبسبب نتائج شركة بحر العرب السلبية والخسائر الأخيرة التي سجلتها الشركة خلال أول ربع من هذا العام.

كذلك إنخفض سهم بحر العرب بنسبة 4.87% وأغلق عند سعر 30.25 ريال.

وعلى الجانب الآخر، سجل سهم أسمنت اليمامة أعلى نسبة إرتفاع خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 3.95% وسعر 18.96 ريال. يليه سهم المواساة مع إرتفاع بنسبة 3.48% وسعر 83.3 ريال. وثالثاً حل سهم الخزف السعودي مرتفعاً 3.32% وسعر 28 ريال. كذلك حقق سهم شركة سيسكو إرتفاعاً ليغلق عند 17.02 ريال وسط نتائج مالية جيدة حققتها الشركة خلال الربع الأول من هذا العام.

Advertisements