«كورونا» يؤكد أهمية الصناعة الوطنية لتأمين احتياجات الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أظهرت أزمة كورونا المستجد «كوفيد 19» الحاجة الاستراتيجية للمنتج المحلي في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها سلاسل التوريد بسبب توجهات دول العالم لتأمين احتياجاتها الداخلية من كافة المنتجات، لاسيما الطبية والغذائية بالإضافة إلى تأمين المواد الأولية التي يتم استخدامها في الإنتاج والتي تعرف بالصناعات التحويلية التي تعتمد على مكون محلي أو مستورد.

واتجهت الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز دور الصناعة والمنتج المحلي بهدف المنافسة مع المنتج المستورد من ناحية والتصدير إلى دول المنطقة من ناحية أخرى، الأمر الذي يرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي بالاقتصاد الوطني وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن استثمارات المصانع في الدولة تتجاوز 103 مليارات درهم (28 مليار دولار).

ضمن هذه الخطط أطلقت وزارة الطاقة والصناعة قبل نهاية العام الماضي مبادرة «الإمارات تصنع»، «يو إيه إي مكس»، بالتعاون مع المجلس التنسيقي للصناعة المكون من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تضطلع المبادرة بدور أساسي في تحقيق قدر أعلى من التكامل بين كافة الجهات الصناعية وتعظيم فرص التعاون المشترك بين الشركات والمؤسسات الصناعية.

وتضم منصة «الإمارات تصنع»، الاتحادية والتي تعد أول منصة رقمية عالمية، تحتوي على خريطة تفاعلية تضم 8000 مصنع محلي، وتوفر المنصة للمستثمرين كافة المعلومات عن القطاع الصناعي في جميع إمارات الدولة وشروط التراخيص والبيانات والمعلومات المطلوبة للمستثمرين من الخارج.

وتضم منصة «الإمارات تصنع» صفحة خاصة لشرح القوانين والخطوات المطلوبة لترخيص الشركات الصناعية، والتي تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال فكرة شاملة عن متطلبات استصدار رخصة صناعية في كل إمارة، مع وجود روابط مباشرة لدوائر التنمية الاقتصادية.

كان سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، قد استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، دور القطاع الصناعي في توفير كافة احتياجات السوق المحلي خلال أزمة كورونا المستجد.

وقال المزروعي: «تعمل الوزارة وبتنسيق مستمر مع الجهات المعنية أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة بالدولة، على التقييم المستمر لقدرات الإنتاج المحلي الحالية للصناعة الوطنية وقدرتها المستدامة على إمداد الأسواق بالمنتجات الضرورية».

أغذية ومشروبات



وأضاف «يوجد أكثر من 500 مصنع للمواد الغذائية والمشروبات مسجلة لدى الوزارة من مختلف إمارات الدولة تعمل بطاقاتها الإنتاجية لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع المحلية وأيضاً التصدير إلى أسواق مختلفة، كما يوجد ما يقارب ال 70 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى الوزارة، سخرت إمكانياتها لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل طبية وغازات طبية كالأكسجين وغيرها، كما توجد خطة مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة بالدولة بالعمل على تعزيز دور المصانع الوطنية في دعم منظومة القطاع الصحي وسد أي فجوات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية».

وأضاف المزروعي «أبدت مصانعنا الوطنية مرونة جيدة في التعامل مع متطلبات المرحلة، ورأينا بعض المصانع التي بدأت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة بعض المستلزمات الطبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة».وتعمل وزارة الطاقة والصناعة على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.



برامج عمل واضحة



وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات وتتضمن برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، والاستفادة من نقاط القوة، والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها في الدمج للتسهيل على المستثمرين.وتعمل الاستراتيجية على جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

ونجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية، ويهدف الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني في ظل «رؤية 2021»، و«مئوية الإمارات 2071» إلى تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار.

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37 منطقة ومدينة صناعية



وضمن جهود الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي شيدت الدول حتى نهاية العام الماضي، 37 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 8 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 في الشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية في عجمان والمنطقة الصناعية في أم القيوين، والمنطقة الصناعية في الفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة في رأس الخيمة.



426 رخصة صناعية جديدة في الإمارات 2019



بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الصناعية الجديدة في الدولة خلال العام الماضي 426 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 3422 رخصة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي العام الماضي 175655 طلباً.

وحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد طلبات زيادة كمية مادة للإعفاء الجمركي 19565 طلباً، و8155 طلباً لإضافة مادة للإعفاء الجمركي، كما بلغ عدد طلبات القيمة المضافة 690 طلباً. وتوفر وزارة الطاقة والصناعة 15 نموذجاً لطلب الخدمات الصناعية تقدم جميعها عبر الموقع الإلكتروني على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بهدف التسهيل والسرعة في إنجاز الأعمال.