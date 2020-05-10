شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": أولوية لتطوير شركات الصناعات الثقيلة والأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطى وزارة قطاع الأعمال العام ، أولوية أولى لتطوير وتحديث شركات الصناعات الثقيلة بالقطاع لدورها فى تعظيم الموارد والصادرات التى يبلغ متوسطها السنوى نحو مليار دولار .

و فى هذا الإطار أوضحت مصادر لـ" الخليج 365 "، أن هناك خططا يجرى تنفيذها لتطوير وتحديث شركات النصر للسيارات والهندسية للسيارات بجانب شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين ، علاوة على استكمال أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب فى مجال المسبوكات لمضاعفة قدرتها الإنتاجية 10 مرات ، بجانب صيانة وإجراء عمرات بشركة الحديد والصلب .

Advertisements

أوضحت المصادر إنه جارى الاتفاق ،لإنشاء مصنعين لإطارات السيارات ومصنع أسمدة ، بجانب إنشاء مصنع استخلاص الأملاح المعدنية من الملح ، وكذلك مصنع فلنكات سكة حديد ، لافتة إنه سيتزامن مع ذلك بناء وحدة جديدة الأمونيا بشركة الدلتا للاسمدة ،وحفر آبار عميقة بشركة النصر للاسمدة ،وتحديث أفران شركة سيناء للمنجنيز ،مع إنشاء وحدة حامض جديدة بشركة كيما ،وتطوير وحدة الحامض بشركة الدلتا للأسمدة .

وأكدت المصادر أن عمليات تمويل تلك المشروعات التى تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار ، ستتم بتمويل من الشركات القابضة وشركاتها التابعة ، بجانب جزء تمويل من البنوك الوطنية ، لتعميق الصناعة وزيادة قدرات الشركات العامة .

يشار أن وزارة قطاع الأعمال تواصل بشكل سلس ، تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس والقطن ،بنحو 21 مليار جنيه .