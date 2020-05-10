شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول 14.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 882.1 مليون جنيه، تلاه "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 16.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 139.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 133.8 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 92.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 132.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 106.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 125.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 17.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 123.4 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 43.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 120.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 71.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96.6 مليون جنيه، وفى التاسع "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 6 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 94.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 233.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 82.8 مليون جنيه.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.