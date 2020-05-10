شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.83% بما يعادل -26.58 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني المؤشر أيضاً من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,999.34، ليستهدف أولى مستويات الدعم 6,444.71 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,444.71 ومستوى المقاومة 6,999.34. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 58 عدد أسهم الشركات الخاسرة 124 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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