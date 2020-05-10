شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 5230 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا لمستويات قد تصل الى 5000 نقطة كمستوى أول ثم 4500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,184 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,273 نقطة