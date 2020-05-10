شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8799 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، في ظل تراجع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,765 وبين مستوى المقاومة هو 8,877 نقطة