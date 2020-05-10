شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.01 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.83، ليستهدف مستوى الدعم 6.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.81 ومستوى المقاومة 7.75.