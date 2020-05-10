شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يعاني أيضاً من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.68% بما يعادل -0.10 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.98، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.08 ومستوى المقاومة 14.98.