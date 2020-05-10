شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا ينخفض للجلسة الثانية التوالي – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليسجل خسائر لليوم الثانية على التوالي بنسبة بلغت -2.48% بما يعادل -0.36 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.78، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 13.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.96 ومستوى المقاومة 15.78.