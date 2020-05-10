شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.80% بما يعادل -0.25 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 32.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.30 ومستوى المقاومة 31.95.