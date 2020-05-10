الرياض يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 10-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.82 ومستوى المقاومة 17.02.
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