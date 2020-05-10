شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.82 ومستوى المقاومة 17.02.