شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.94% بما يعادل 0.60 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.41، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 24.00.