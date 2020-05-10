زين السعودية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 10-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.08 نقطة، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11.52. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.52.

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