شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع بصعوبة سهم سيسكو (2190) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك ما أجبر السهم على الارتداد قبل نهاية التداولات ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 2.04% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.50، ليستهدف مستوى المقاومة 19.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.06.
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