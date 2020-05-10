المملكة القابضة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 10-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المملكة القابضة (4280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تلقيه للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.01 نقطة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.15، ليستهدف مستوى المقاومة 6.68. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.15 ومستوى المقاومة 6.68.

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