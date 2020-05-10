شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.717 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 860.4 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 857.9 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 475.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 387.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 355.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 309.9 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 298.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 271.5 مليون جنيه، و 223.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.8%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.