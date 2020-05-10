شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 22.5 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من اللحوم فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت وارداتها نحو 121.5 مليون دولار، تساوي مليار و944 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وتظهر البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن التراجع في حجم الواردات بلغ نحو 22.5 مليون دولار، أي 360 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بحجم الواردات المصرية من اللحوم في العام السابق 2019، والتى بلغت نحو 144 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 15.6%.

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وإجمالا سجلت الواردات المصرية نحو 4.64 مليار دولار فى شهر فبراير الماضي، مقابل 6.62 مليار دولار فى فبراير من عام 2019، وبنسبة تراجع بلغت 29.9%، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4٪.

وكانت أهم السلع التى ارتفعت وارداتها خلال فبراير الماضي، كلا من واردات الذرة وقيمتها 134 مليون دولار، مقابل 121.3 مليون دولار خلال فترة التقرير، بنسبة زيادة بلغت 10.5%، يليها الواردات من الزيوت المكررة وبلغت قيمتها 71 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 38.6%، وتضمنت قائمة السلع الأعلى استيرادا الواردات من سيارات نقل البضائع وبلغت