شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت فاكهة طازجة بـ44 مليون دولار فبراير الماضي بزيادة 65% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة في وصافة ترتيب السلع التي ارتفعت قيمتها خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت نحو 44.4 مليون دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن هناك زيادة تصل إلى 17.5 مليون دولار في صادرات مصر من الفواكه الطازجة، وذلك عند مقارنة صادرات فبراير الماضي بنفس الشهر من العام الماضي 2019، والتي بلغت 26.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 65.3%.

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وإجمالا حققت الصادرات المصرية ارتفاعا بنسبة بلغت 3.2% في فبراير الماضي، وبلغت 2.69 مليار دولار، مقابل 2.61 مليار دولار، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4٪.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في فبراير الماضي، وكانت على رأسها صادرات العجائن ومحضرات غذائية بقيمة 67.8 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 60.8 مليون دولار فبراير 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%، يليها الصادرات المصرية من الأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 30 مليون دولار، مقابل 22.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 32.4%، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من الخضر المجمدة وبلغت 17.2 مليون دولار، مقابل 13.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة، ثم الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل، وبلغت قيمتها 12.5 مليون دولار، مقابل 11.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.