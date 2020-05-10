شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مشروع جديد للمنتجات البترولية عاليـة القيمة بتكلفة 4.3 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل مشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى مرحلة التشغيل التجريبي، بعد الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 4.3 مليار دولار، وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال جولة للمشروع أمس اكتمال نجاح تجارب تشغيل المجمع الجديد إيذاناً بالتشغيل الكامل لكافة وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنوياً من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا وغيرها.

وصرح المهندس طارق الملا خلال الجولة بأن المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل والتي تأتي في إطار برنامج طموح للوزارة جارٍ تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأميناً لاحتياجات السوق المحلى مؤكداً أن الوزارة تمضى قدماً في تنفيذ هذا البرنامج وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة في الإسكندرية وأسيوط والسويس. (وام)

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